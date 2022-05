Manca solo una giornata alla fine di questo campionato e il Cagliari sta ancora lottando per non retrocedere in Serie B. Nel caso in cui i rossoblu non dovessero farcela, però, è molto probabile che quattro dei suoi gioielli possano salutare il club.

Primo su tutti il portiere Alessio Cragno, che piace molto a Fiorentina, Torino e Lazio. Anche Raoul Bellanova potrebbe partire per raggiungere una big. Un altro gioiello sarebbe Nahitan Nandez, che piace molto al Napoli, mentre Joao Pedro potrebbe raggiungere tra le altre Verona o Torino.