CdS – Non solo Casale, il Napoli punta un profilo di Premier League per la difesa: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando diversi profili per costruire la difesa del futuro. Dopo i contatti, avviati già da tempo, per Nicolò Casale del Verona, Giuntoli avrebbe messo gli occhi su un profilo del Genoa. Si tratta infatti di Leo Ostigard, difensore del Brighton attualmente in prestito ai liguri! Nonostante il difficile momento dei “grifoni“, il centrale norvegese si è messo in mostra sin dal suo arrivo in Serie A.

I buoni rapporti di Giuntoli col club di Premier League, potrebbero facilitare ulteriormente le possibili trattative!