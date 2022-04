Adani: “Il Napoli ha bisogno di ritrovare tranquillità! Su Spalletti dico questo”

Il noto ex calciatore ed opinionista, Daniele Adani, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per dire la sua sul futuro di Spalletti e del Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri, al momento, non hanno bisogno di nessuna grande rivoluzione! Basta solo ritrovare l’armonia persa qualche mese fa, quando la squadra girava bene e regalava tanto spettacolo.

Permanenza di Spalletti? Sarebbe un’ottima scelta. Se ADL decidesse di intraprendere nuovamente questa strada, deve esserci comunione d’intenti sin dal primo momento della prossima stagione. In caso contrario, si rischia di terminare i rapporti prima ancora di cominciare“.