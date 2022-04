Ag. Casale: “Napoli molto interessato al difensore! Simeone? Vi dico la mia”

Il noto procuratore, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile trasferimento di Nicolò Casale. Queste le sue parole: “Simeone per sostituire Osimhen? Credo proprio che l’argentino non sia un profilo da Napoli. ADL si è mosso, già da tempo, per Barak e Casale. Il difensore interessa molto al patron azzurro che potrebbe arrivare a prescindere da eventuali cessioni. Il centrocampista, invece, sarebbe un’ottima pedina in caso di partenza di Fabian Ruiz“.