Pasquale Salvione, giornalista per Il Corriere dello Sport, ha parlato a 1 Station Radio soffermandosi anche su due potenziali colpi in entrata per il Napoli. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia e Olivera sono operazioni ben indirizzate e mancano sono le firme. Tuttavia, nel calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato e finchè non arriveranno i tweet del presidente non ci sarà nulla di ufficiale”.