Branca: “L’inter è la squadra più dominante, il Napoli ha più opzioni”

In un’intervista a La Repubblica, Marco Branca ha parlato della corsa Scudetto.

Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente dell’Inter: “Impossibile oggi fare pronostici. Il Milan ha un bel gruppo ma è frenetico nel gioco, l’Inter è calata ma è l’unica squadra che ha dimostrato di poter essere dominante in questa stagione, mentre il Napoli ha più opzioni. Non riesco a stabilire una gerarchia, sono tutte e tre allo stesso livello. La Juventus, infine, avrebbe potuto rientrare in gioco, ma non lo ha fatto”.