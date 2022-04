Porzio: “Ecco chi sarebbe il presidente perfetto per il Napoli”

Franco Porzio, ex pallanuotista e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni del Pentasport alla vigilia della sfida tra Napoli e Fiorentina. Lo sportivo ha criticato la gestione del club da parte dell’attuale presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Dico la verità, avrei voluto un altro presidente al Napoli al posto di De Laurentiis. Chi? Rocco Commisso, poi approdato alla guida della Fiorentina. Da lontano vedere gli investimenti che sta facendo per il centro sportivo, per il settore giovanile, è qualcosa che mi fa invidia. Il Napoli non ha la proprietà neanche dei campi di allenamento. Dal punto di vista dei risultati De Laurentiis è un ottimo presidente, ma non sono mai state gettate delle basi solide per poter crescere e diventare un club di livello europeo”