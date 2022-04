Attraverso un tweet di Luca Cerchione, arrivano le parole del prof. Tartaro, il chirurgo che ha operato Victor Osimhen, sulle condizioni dell’attaccante.

Di seguito le parole del chirurgo: “Per me e il dottor Canonico, Osimhen è guarito. Ora non so se sia più un aspetto psicologico o di scaramanzia, sta di fatto che non ha intenzione di togliere la mascherina.”