In questa sosta per le Nazionali, gli occhi sono tutti puntati sulle prestazioni sempre crescenti di Gerard Deulofeu, anche quelli della Premier League e del Napoli.

Il suo agente ha parlato del futuro del giocatore, sottolinenando il grande rapporto con il club friulano ma ribadendo che non ci sono possibilità da escludere a priori. Ha parlato, inoltre, della possibilità di andare al Napoli considerandola “un’opzione top”.

Ecco le sue parole:

“Napoli sarebbe un grande passo avanti per la carriera di Gerard. In passato ci fu la possibilità di vestire la maglia dei partenopei, non solo quando c’era Sarri ma anche nell’estate del 2020. Ci furono contatti con Giuntoli, però lui veniva da un infortunio e quello non era il momento giusto”