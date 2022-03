Secondo il quotidiano Il Roma, Maurizio Sarri per la prossima stagione vorrebbe Dries Mertens nella Lazio e sarebbe anche il principale sponsor.

De Laurentiis, senza un posto certo in Champions, non vuole nemmeno discutere del possibile rinnovo del belga. Per questo motivo l’attaccante, in scadenza di contratto con la squadra partenopea, potrebbe già accordarsi con la squadra di Sarri.