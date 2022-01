Nel Napoli che verrà, ci sono ancora alcuni rebus da sciogliere, in particolare per quei giocatori che andranno in scadenza nel prossimo anno; definito il futuro di Insigne, invece da definire il futuro di Mertens.

Il belga vuole restare a Napoli e sogna di continuare a giocare con il Napoli, ma il Napoli ha una grande necessità di sistemare i conti e abbassare il monte ingaggi della società.

La volontà del belga è quella di strappare almeno un contratto annuale, ma ci dovrà essere un accordo tra il belga e la società, anche perché il Napoli non attiverà l’opzione di rinnovo automatica presente già nel contratto attuale.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.