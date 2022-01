UFFICIALE – Genoa, colpo dal Bayern Leverkusen: preso il fantasista Amiri

Tra le squadre più attive sul mercato, il Genoa è pronto ad allestire una squadra che possa uscire dalla pericolosissima zona retrocessione. Il nuovo allenatore Alexander Blessin, dopo aver accolto l’attaccante Roberto Piccoli, si prepara ad avere tra i suoi ranghi un centrocampista estremamente talentuoso. Si tratta di Nadiem Amiri, classe 1996, in arrivo dal Bayern Leverkusen con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il giocatore, vincitore dell’Europeo Under 21 con la Germania nel 2017, indosserà la maglia numero 8.