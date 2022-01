In Serie B la Reggina del neo-allenatore Roberto Stellone è vicina a chiudere per il centrocampista di proprietà del Napoli Michael Folorunsho. Dopo la prima parte di stagione con la maglia del Pordenone, il giocatore italiano di origini nigeriane tornerà al Napoli per poi essere girato ai calabresi, che hanno battuto la concorrenza della Spal.