Come riporta Alfredo Pedullà su Twitter, la Reggina starebbe pressando il Napoli per il ritorno di Michael Folorunsho.

Il centrocampista, in questa stagione, è in prestito al Pordenone, che però non sta vivendo dei buoni mesi: la Reggina vorrebbe nuovamente il calciatore, che sarebbe disposto a tornare. Ciò che manca, è il via libera definitivo del Napoli.