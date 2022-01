Il Napoli ha concluso una sola operazione di mercato in questa sessione invernale, Axel Tuanzebe, difensore prelevato dal Manchester United. Il mercato in uscita però potrebbe nascondere una sorpresa, Faouzi Ghoulam potrebbe passare alla Lazio e ritrovare Maurizio Sarri. A riportarlo è il portale TMW, secondo il quale l’operazione potrebbe anche concludersi in questi ultimi giorni di trattative. L’accordo è vicino, sarà il momento giusto per bussare alla porta del Getafe?