Renica ci crede: “Il Napoli può vincere tanto e puntare al colpaccio”

Alessandro Renica ha vestito in passato la maglia del Napoli e conosce le ambizioni della piazza, partendo però dalla rinascita operata da Luciano Spalletti, ha sottolineato come gli azzurri possano ambire ancora al titolo. Queste le sue parole a Vikonos Web:

“Il Napoli è competitivo e può vincere tante partite per puntare allo scudetto, non è inferiore a nessuno e solo l’Inter può far meglio. La squadra ha la miglior difesa del campionato e può tenere aperti i giochi fino alla fine, gli azzurri saranno protagonisti dopo qualche momento difficile a dicembre. Bisognerà vincere già nel prossimo turno contro il Venezia e tentare il colpaccio proprio nello scontro diretto contro Simone Inzaghi”.