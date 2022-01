Torino, si lavora a fari spenti sul nuovo attaccante: Ucraina nel mirino

Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino a fine stagione per tentare una nuova avventura e mettersi alla prova, su di lui diversi club. I granata però devono tutelarsi cercando il sostituto adeguato, la redazione di TMW riporta a questo proposito un nome nuovo per il club della Mole. Si tratta di Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro. Il classe ’97 sta mettendo in mostra discrete qualità e i numeri sono dalla sua parte: 14 gol in 17 presenze. Si attendono le mosse del Torino per verificare se ci sarà l’assalto definitivo.