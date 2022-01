Continuano ad arrivare voci dall’Olanda sul futuro di Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax che piace al Napoli. Come riporta AD, l’argentino è stufo di restare continuamente in panchina con i lancieri, anche perchè in questo modo rischierebbe di perdere la Nazionale e quindi i mondiali. Per tale motivo starebbe spingendo per la cessione, ma il suo club non apre al prestito e lo cederà solamente se arriverà un sostituto.