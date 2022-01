Nicolas Tagliafico è un terzino sinistro che in questi anni ha fatto parlare di sé ed è stato un titolarissimo di una delle squadre più importanti d’Europa come l’Ajax, anche se ora ha voglia di cambiare aria.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Napoli nei suoi confronti, interesse motivato anche dalla voglia del giocatore di provare un’esperienza in Serie A; la trattativa è difficile, in quanto l’Ajax ha delle pretese ben precise da cui non ha intenzione di spostarsi, ma oggi ci sono delle novità in merito.

Infatti, come riporta Nos, un sito olandese, l’agente di Tagliafico, Schlieper, ha parlato con il board dell’Ajax e ha riportato dell’interesse del Napoli, anche se gli olandesi hanno già chiesto un prestito con obbligo o una cessione a titolo definitivo.

Per il momento, la trattiva è incagliata per mancato accordo delle due società, ma si continua a trattare, anche perché l’opzione Napoli è gradita al giocatore.

Fonte: Nos.