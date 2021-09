Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OCWSPORT sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Le sue parole: “Due mesi fa avrei detto che non c’erano margini per questo rinnovo, invece adesso dico che si può ragionare. Spalletti può diventare l’intermezzo per ripristinare la serenità tra le parti che negli ultimi mesi è mancata”.