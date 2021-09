Champions, Chiesa regala tre punti alla Juve: 1-0 contro il Chelsea

La Juventus vince a Torino contro il Chelsea di Tuchel: decide il gol di Chiesa al 46′.

Dopo un primo tempo senza tante occasioni, la seconda frazione è partita subito con il gol per la Juventus: Bernardeschi imbuca per Chiesa, il migliore in campo, e infila la palla sotto la traversa.

La partita prosegue con un possesso palla sterile del Chelsea, che raramente prova a tirare: la prima vera occasione arriva all’80’ con Lukaku che davanti a Szczęsny spara alto.

La Juventus si porta al primo posto del girone con 6 punti, seguita da Chelsea e Zenit a 3.