Lozano, l’ex intermediario: “Napoli è l’ambiente giusto per il Chucky, non capivo perché Ancelotti lo facesse giocare centravanti”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, ha parlato dell’attaccante azzurro nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole:

“Napoli è l’ambiente giusto per il Chucky. Il primo anno ha giocato male, ma ero l’unico che lo difendevo perché sapevo sarebbe esploso. Ora deve trovare la condizione migliore dopo il brutto infortunio col Messico. Sono sicuro che farà benissimo a Napoli come ha già fatto, soprattutto in futuro”.

SUL RUOLO – “Può giocare sia a destra che a sinistra, Non capivo perché Ancelotti lo facesse giocare centravanti. Lozano è sempre stato un ragazzo molto disciplinato, è un giocatore messicano atipico, perché è molto maturo e rispetto agli altri giovani messicani”.