Continua la caccia al centrocampista, in questi ultimi giorni di mercato, per il Napoli. Il ritorno al Chelsea (fine prestito) di Bakayoko e l’infortunio di Demme, hanno spinto il club azzurro ad operare sul mercato, per dare un altro rinforzo a Spalletti, a metà campo.

A parlare dei nomi presenti sulla lista della società azzurra, è il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna:

“C’è il nome del francese Youssouf, che ha il gradimento di tutti. Tra le preferenze degli azzurri anche Amrabat, che è il pupillo di Commisso e conteso anche dall’Atalanta. Infine, c’è il ventenne dello Sheffield, Berge. Stuzzica il profilo di Pjanic, ma i parametri di ingaggio e commissioni, sono decisamente alti per il Napoli”.