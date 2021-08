Oggi Il Corriere dello Sport ha ricapitolato la questione relativa al futuro di Kostas Manolas, accostato all’Olympiakos:

“ADL, dal suo ritiro in Sardegna, ha reagito: Manolas ha un costo, non inferiore ai quindici milioni – che sono tre in meno di quello iniziale e semmai si può procedere con un prestito e obbligo di riscatto, senza ulteriori sconti”.