Oggi Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione centrocampista per il Napoli, rivelando che agli azzurri è stato proposto anche Clement Grenier, ex Rennes:

“L’identikit è preciso: manca il sostituto di Bakayoko, ovvero un mediano di impatto. Difficile da trovare. Il monte ingaggi fa paura, incombe minaccioso. E in ogni caso, non è sceso al di sotto dei 130 milioni di euro. Offerto un altro svincolato, il centrocampista ex Rennes Clement Grenier ma Giuntoli attende proposte più interessanti”.