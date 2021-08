Venerato: “Addio Manolas? Rugani e non solo sul taccuino di Giuntoli, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sui possibili sostituti di Manolas in caso di addio. Queste le sue parole: “La prima scelta sul taccuino di Giuntoli è sempre lo svincolato Mustafi. L’ex giocatore dell’Arsenal era in corsa tanto quanto Juan Jesus, poi le richieste leggermente più alte hanno fatto chiudere l’affare per il brasiliano.

Rugani è un profilo che piace tanto a Giuntoli e Spalletti. La Juventus, al momento, è disposto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno per il difensore centrale. Il club piemontese ha anche, momentaneamente bloccato il passaggio di Dragusin al Cagliari. Rugani percepisce tre milioni netti a stagioni che il Napoli vorrebbe spalmare in più anni, prolungando la durata del contratto“.