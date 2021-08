Continua la prevendita per la prima di campionato del Napoli al Maradona. Dopo un anno e mezzo lo stadio azzurro torna a riempirsi, ma lo farà solo per metà della capienza. La prevendita, complice anche i prezzi accessibili procede spedita. Infatti dopo Curva A e Curva B superiore, viaggiano verso il sold-out anche Distinti e Curva B inferiore. Il campionato sta per iniziare e i tifosi finalmente possono tornare a far sentire il loro calore alla squadra.