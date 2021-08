A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino che ha parlato in merito al campionato del Napoli che sta per iniziare. Ecco quanto detto:

”La mia aspettativa per la gara di domenica è la titolarità di Elmas, perchè è in buona condizione, e ha disputato un ottimo precampionato. Nel Napoli non vi è stato un ridimensionamento e lotterà fino alla fine per il campionato”.