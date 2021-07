Dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su due trattative che interessano il Napoli. La prima in entrata, ed è quella che riguarda Mathias Olivera, terzino del Getafe accostato ai colori azzurri, per il quale al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso.

L’altra situazione è in uscita, e interessa Mario Rui. Il terzino portoghese attualmente è più dentro che fuori, perchè non c’è intesa con il Galatasaray dopo l’ultima offerta.