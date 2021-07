Sky – Estate calda sul fronte cessioni: da Fabian a Koulibaly

“Un’estate calda sul fronte cessioni” così Massimo Ugolini a Sky – inviato da Dimaro – ha definito l’estate del Napoli fra calciomercato in entrate e soprattutto in uscita. A confermare le sue parole anche Gianluca Di Marzio che ha infatti sottolineato come si aspettino offerte importanti sul fronte Koulibaly e Fabian Ruiz, che attendono alla finestra. Per Mario Rui la trattativa è in atto, il Galatasaray offre un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni ma gli azzurri insistono sull’obbligo; al momento la trattativa è in stallo. Per quanto riguarda il possibile sostituto del portoghese potrebbe essere la volta di Olivera del Getafe ma bisogna aspettare l’uscita.