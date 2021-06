Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Napoli e Milan seguono Kaio Jorge, ma tra commissioni e ingaggio la cifra si avvicina ai 1p milioni di euro, considerati troppi per un calciatore che a dicembre si libererà a zero. Il Milan resta in pole perché ha disponibilità economiche che gli azzurri non hanno se prima non fanno qualche cessione. Inoltre, bisognerebbe sistemare anche Andrea Petagna”.