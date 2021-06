Il Napoli è sempre operativo sul mercato e da tempo segue una pista sudamericana per l’attacco; l’obiettivo di Giuntoli è prendere un gioiellino del Santos che ha stupito mezza Europa.

Stiamo parlando di Kaio Jorge, il giovane talento brasiliano, che lascerà la squadra brasiliana quest’estate per evitare di andare via a dicembre come parametro zero; gli azzurri lo seguono da tempo e hanno offerto 10 milioni al club brasiliano.

Questa offerta per ora non basta, dato che la richiesta è 15, ma il Napoli ha sentito anche l’entourage del giocatore e ha incassato il gradimento del giocatore.

L’unico ostacolo al raggiungimento di un accordo è l’impossibilità da parte del club partenopeo di soddisfare la richiesta di una commissione di 10 milioni per il trasferimento.

Ma qualcosa potrebbe cambiare: come riporta la Gazzetta dello Sport, gli agenti si trovano in Italia e si incontreranno con Giuntoli per arrivare a un accordo, prima che De Laurentiis ripresenti un’offerta al club proprietario del cartellino.

Sullo sfondo, ADL deve fare attenzione alla concorrenza del Milan, pronto a trattare per il giocatore.