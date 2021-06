Giovanni Di Lorenzo è la sorpresa, l’outsider che sta stupendo in questa Nazionale: partito come vice Florenzi, il terzino del Napoli ha sfruttato l’infortunio dell’ex calciatore della Roma, dimostrando di poter essere a tutti gli effetti un titolare di questa Nazionale.

Ieri ha giocato abbastanza bene, come tutti i suoi compagni, ad eccezione di 20 minuti nel secondo tempo in cui è andato un po’ in difficoltà, dovendo fronteggiare un avversario ostico come Alaba, non un terzino qualsiasi.

Oggi celebra il passaggio del turno degli azzurri con un post su Instagram in cui esalta la squadra e la forza del gruppo. Questo il suo post: