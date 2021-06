David Ospina è stato un grande protagonista del Napoli di questa stagione; il club azzurro, se è stato in lotta per la Champions sino all’ultimo, lo è stato anche per le sue parate e la sicurezza data tra i pali.

Anche con la Colombia sta facendo bene e l’altra notte ha giocato la partita numero 111 con la sua Nazionale. Al momento, Ospina pensa solo alla Colombia ma, finita la Copa America, bisognerà risolvere il futuro.

Il portiere titolare, da ora in poi, sarà Meret e non ci sarà più una serrata e continua alternanza; dunque, se il colombiano restasse, dovrebbe accettare un ruolo da dodicesimo.

Ma potrebbe anche andar via in caso di una buona offerta(magari dell’Atalanta): in tal caso, il Napoli potrebbe puntare su un altro portiere come dodicesimo, e si parla di un possibile ritorno di Sepe, ma anche di Consigli e Mirante, ben più esperti.