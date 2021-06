Pistocchi: “Basic è forte ma non è Fabian Ruiz! Sarri alla Lazio? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sugli azzurri ma soprattutto su Sarri alla Lazio. Queste le sue parole: “Per il mercato in entrata del Napoli, al momento il nome più caldo sembra essere quello del croato Basic per rinforzare il centrocampo. E’ un ottimo profilo low-cost ma sicuramente non è Fabian Ruiz! Se lo spagnolo è richiesto da Barcellona e Real Madrid un motivo ci sarà. E’ un peccato lasciar andare giocatori del genere, personalmente continuerei a puntare sull’ex Betis.

Sarri alla Lazio? E’ una trattativa che non mi convince! Pare ormai essere tutto fatto ma, a mio avviso, Sarri ha accettato solo perchè ha paura di restare fermo per un’altra stagione. E’ un allenatore che ha vinto al Chelsea ed alla Juventus, ha delle precise richieste tecniche che non penso la dirigenza laziale riesca ad accontentare“.