Tacchinardi: “Sarri potrebbe essere come quello di Napoli: ecco perché”

L’ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio di alcuni temi, tra cui Euro 2020 e le panchine di Serie A.

“Nazionale? La squadra in campo è messa bene, gioca molto bene. Uno degli elementi fondamentali è Verratti che spero si riprenda e faccia un grande europeo, perché gioca con il petto in fuori ma anche con umiltà e qualità”.

“Sarri? La Lazio con lui cambierà metodologia di gioco. Però, penso che rivedremo il Sarri di Napoli, che modella la squadra come vuole lui, vista la rosa della Lazio. Credo che il centrocampo non vada toccato, credo abbia chiesto garanzie per altri ruoli”.