Tra i nomi per la difesa che spesso vengono accostati al Napoli c’è quello di German Pezzella, capitano e punto fermo della Fiorentina.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il 9 luglio la viola si radunerà per il ritiro con il nuovo tecnico (ex Napoli) Gennaro Gattuso: dopo aver parlato con lui, l’argentino chiarirà il suo futuro e capirà se rimanere ancora in Toscana o andare via.