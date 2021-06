UFFICIALE – Di Francesco risolve il suo contratto con il Cagliari! Lo aspetta un club di Serie A

Dopo l’avventura al Cagliari, terminata in anticipo visto il subentro in corsa di Semplici, adesso Eusebio Di Francesco è pronto ad iniziare una nuova esperienza lavorativa. Per lui c’è il Verona che lo ha individuato come il degno successore di Ivan Juric, ora passato al Torino. Prima del passaggio in gialloblu però c’era ancora il discorso da chiudere col Cagliari. Il club sardo infatti, attraverso un comunicato, ha chiuso definitivamente con l’ex tecnico del Sassuolo. Risoluzione consensuale del contratto come si evince dalla nota ufficiale del club:

“Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumbo per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

Il Club augura al Mister e ai suoi collaboratori le migliori soddisfazioni per il continuo della carriera professionale“.