Sosteneva Bela Guttmann, allenatore magiaro degli anni ’50, che le partite si vincono in mezzo al campo; e il Napoli proverà a seguire questo consiglio.

Infatti, il direttore sportivo Giuntoli vuole costruire un centrocampo solido per evitare le rotazioni e le incertezze in quel reparto viste durante l’era Gattuso: per questo motivo, si cerca un mediano capace di giocare a 2.

I profili individuati sono 2: uno porta in Francia, al Bordeaux, e si chiama Basic; ha un contratto in scadenza nel 2022, il Napoli ha provato ad avanzare una proposta di prestito con obbligo, rigettata dai transalpini che vogliono cederlo per 8-10 milioni.

L’altro profilo porta alla Serie A, a Genova sponda blucerchiata: infatti, interessa molto il profilo di Thorsby, mediano della Sampdoria che viene valutato 5 milioni, ma che piace tanto anche all’Atalanta.

Vedremo quali scelte farà il Napoli per la linea mediana.