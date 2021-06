Radio KKN – Malagutti: “Insigne è candidato per essere un protagonista dell’Europeo”

Lorenzo Insigne è in ritiro a Coverciano con la Nazionale Italiana in attesa di prendere parte agli Europei 2020. Arrivano dichiarazioni dal giornalista Simone Malagutti alla trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Nella trasmissione sportiva Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Malagutti. Ha analizzato l’assetto della squadra Italiana, che si sta preparando per la competizione europea.

Tra i convocati in Nazionale del Napoli ci sono Di Lorenzo, Meret e il capitano Insigne. Politano, invece non è riuscito ad occupare un posto tra gli uomini a disposizione del CT Mancini.

Per il giornalista Insigne è un elemento fondamentale per la Nazionale. E’ un leader.

L’attaccante nel corso della scorsa stagione ha realizzato il suo record personale di goal, guadagnandosi di diritto un posto in Nazionale. Ecco perché secondo Malagutti è da considerare come protagonista della Nazionale e dell’Europeo.

In attesa della partita inaugurale dell’Europeo il prossimo 11 giugno, questa sera a Bologna la Nazionale sarà impegnata contro la Repubblica Ceca. Un’occasione tutta da sfruttare per il Capitano del Napoli.