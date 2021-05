Dal Portogallo – Nuovo centrocampista nel mirino del Napoli, agenti già a Castel Volturno: i dettagli

Secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo portoghese Record, il Napoli avrebbe puntato ed avviato i contatti con l’entourage di Stephen Eustàquio, centrocampista del Pacos Ferreira. Il calciatore canadese, classe 1996, è molto ricercato anche dal Porto ma, al momento, è il Napoli ad essere avanti. Secondo il quotidiano infatti nella giornata di ieri entrambi gli agenti del calciatore erano a Castel Volturno per un primo colloquio preliminare con la dirigenza partenopea. A confermarlo, uno scatto degli stessi agenti proprio fuori dal centro sportivo azzurro postato sui social. Solo nelle prossime settimane ci saranno nuovi dettagli in merito. Di seguito la foto in questione:

P. Ferreira – Empresários de Stephen Eustáquio em conversações com o Nápoles https://t.co/q7titpIxBg — Diário Record (@Record_Portugal) May 17, 2021