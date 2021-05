Schira: “Spalletti è pronto a tornare! Napoli lo intriga, vi spiego tutti i dettagli”

Con l’addio di Gennaro Gattuso a fine stagione che sembra essere ormai cosa fatta, è tempo per la SSC Napoli di trovare un sostituto. Tantissimi i nomi che circolano sin da gennaio, uno dei più papabili è sicuramente quello di Luciano Spalletti. L’ex tecnico dell’Inter, dopo due anni sabbatici, è pronto a tornare in campo, o meglio in panchina. Infatti secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Niccolò Schira, al momento è il Napoli la squadra che intriga di più il tecnico toscano. Di seguito il post pubblicato su twitter con tutti i dettagli del possibile approdo di Spalletti nel capoluogo campano:

Luciano #Spalletti è pronto a tornare in pista dopo i 2 anni sabbatici (lautamente pagati dall'#Inter…): #Napoli è una piazza che lo affascina e lo intriga. Contatti con ADL vanno avanti da tempo: nel suo staff ci sarà spazio come collaboratore tecnico anche per David #Pizarro — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2021