Sportitalia – Deciso il futuro di Thauvin, accostato anche al Napoli in passato: le ultime

Florian Thauvin, esterno del Marsiglia, dopo essere stato anche accostato al Napoli in passato, sembra aver trovato la propria destinazione per il futuro.

Ecco quanto dichiarato da Sportitalia: “Niente Italia per Florian Thauvin, oggetto di diversi sondaggi negli scorsi mesi da parte di Milan, Napoli e Atalanta. L’esterno del Marsiglia, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, volerà in Messico al Tigres dove ritrova l’amico Gignac. Ingaggio raddoppiato: guadagnerà 5milioni all’anno per le prossime 5 stagioni”.