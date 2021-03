Secondo La Provence, giornale francese, il Napoli resta vigile su Florian Thauvin. L’esterno offensivo del Marsiglia ha il contratto che scadrà in estate e non sembrano esserci novità per un eventuale rinnovo. Oltre gli azzurri, però, ci sono anche altri top club europei su di lui, sul quale, quindi, la concorrenza è molto alta.