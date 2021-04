Secondo quanto riportato dal sito di Tuttomercatoweb, Nikola Maksimovic ormai a titoli di coda dal Napoli, sarebbe sempre più vicino all’Inter. La squadra allenata da Conte, a fine stagione dovrà trovare un difensore con esperienza per fare il sostituto di Skriniar o De Vrij.

Visto che Andrea Ranocchia lascerà a fine stagione i nero azzurri, il difensore serbo sarebbe il primo indiziato per sostituirlo. Potrebbe firmare un contratto per 3 milioni rispetto all’1.2 che percepisce in azzurro.