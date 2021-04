GdS – Tre calciatori del Napoli sono finiti nel mirino della Roma: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma è pronta a rafforzare il proprio organico al termine della stagione. I giallorossi hanno messo gli occhi su tre calciatori del Napoli in particolare: Meret, Makismovic e Hysaj!

Due dei tre azzurri sono in scadenza di contratto ma, soprattutto la pista che porta al serbo, si tratterebbe comunque di negoziazioni difficili date le onerose richieste degli agenti dell’ex Torino e del terzino albanese.

Discorso diverso per quanto riguarda Alex Meret. Il Napoli fa una valutazione molto alta del giovane portiere. Inoltre il suo futuro in maglia azzurra verrà deciso solo in seguito alla scelta del successore di Gennaro Gattuso!