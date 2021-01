Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha fatto il punto sul futuro di Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“De Laurentiis è deluso per la sconfitta di Verona, ma non pensa di cambiare allenatore. Lo spogliatoio è dalla parte del mister, che ha ormai raggiunto l’accordo per il rinnovo. L’annuncio al momento non è una priorità, ma è sicuro che ADL vuole confermare il tecnico calabrese alla guida del Napoli”