Galeone: “Il Napoli ha un proprio timbro, ma inespresso. Sullo scudetto…”

Giovanni Galeone, in occasione del suo 80esimo compleanno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“L’Atalanta è una squadra tecnicamente fortissima e con un vero top player: Josip Ilicic. Non credo riuscirà a puntare allo scudetto, la doppia gara col Real Madrid richiederà notevoli sforzi. La Juventus è in un periodo complicato così come Napoli e Roma, che non riescono ad avere una propria identità. La Lazio ha un grande gruppo e un ds molto competente quale Igli Tare. Il Milan ormai è una squadra collaudata e definita, potrà dire la sua fino in fondo. La favorita per lo scudetto, a mio parere, continua però ad essere l’Inter”.