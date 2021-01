La redazione di Sky Sport fa sapere che il rinnovo di contratto di Rino Gattuso non è in discussione.

La firma sarebbe dovuta arrivare già questa settimana ma, dati gli ultimi risultati, ADL ha preso tempo.

La firma dovrebbe comunque arrivare ma al momento non risulta essere una priorità per il presidente del Napoli, che ha messo in primo piano la risoluzione degli attuali problemi, per poi passare ad altro.