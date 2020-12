Ceravolo: “Napoli prendi Emerson Palmieri”

Franco Ceravolo, ex direttore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Emerson Palmieri è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Se davvero il Napoli dovesse prenderlo farebbe un grande acquisto. Lo vidi in Brasile con il Santos. Mi colpì soprattutto per la sua disinvoltura del giocare, nel liberarsi. Faceva tante cose come se fosse ordinaria amministrazione. Non avevo dubbi sulle potenzialità del ragazzo, anche se a Palermo giocò poco. Lo consiglio al club di De Laurentiis ha le potenzialità da grande calciatore”.